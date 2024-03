Berlini akció: őrizetbe vették a Vörös Hadsereg Frakció két egykori terroristáját

Berlinben őrizetbe vettek két embert a szélsőbaloldali Vörös Hadsereg Frakció (RAF) szökésben lévő két feltételezett terroristatagjának felkutatásával összefüggésben – közölte vasárnap reggel az alsó-szászországi állami bűnügyi hivatal. Az MTI idézi a szóvivőt, aki szerint a két személy kilétét jelenleg is vizsgálják.

A német főváros Friedrichshain kerületében tartott nagyszabású razziát, ennek egyik helyszínén lövések hangjai hallatszottak az elfogás során, de senki sem sérült meg – tette hozzá a szóvivő. A házkutatások hét óra 30 perckor kezdődtek, és az országos és a városi rendőrség tagjai vettek részt bennük.

Keresik Ernst-Volker Staubot és Burkhard Garwegot, a RAF két másik feltételezett terroristatagját, akik még mindig szökésben vannak. A hatóságok több mint harminc éve keresik a Baader-Meinhof-csoportként is ismert RAF tagjait.

A vasárnapi letartóztatások napokkal azután történtek, hogy a múlt héten letartóztatták Daniela Klette feltételezett szélsőbaloldali RAF-terroristát. A 65 éves Klettét hétfő este vették őrizetbe berlini bérelt lakásában. A nő harminc éve szökésben volt. A német főváros központjában találtak rá, ahol álnéven tartózkodott.

A hatóságok gyilkossági kísérlettel és számos súlyos, 1999 és 2016 között elkövetett rablássorozattal vádolják a triót.

A RAF-ot 1968-ban Andreas Baader, Gudrun Ensslin és Ulrike Meinhof szélsőbaloldali szélsőségesek alapították, és tagjai még az 1990-es években is aktívak voltak. Baader-Meinhof banda néven is ismert volt. Klettéhez hasonlóan Staub és Garweg is az egykori RAF harmadik generációjához tartozott. Aktív idejük alatt gyilkolták meg az akkori Deutsche Bank-főnököt, Alfred Herrhausent (1989) és a keletnémet állami vállalatok magánkézbe adásával foglalkozó vagyonügynökség akkori főnökét, Detlev Karsten Rohweddert (1991), Herrhausen sofőrjét pedig súlyosan megsebesítették.

A RAF több mint 30 embert gyilkolt meg, de 1998-ban feloszlott. A csoport akkoriban azzal indokolta támadásait, hogy a nyugat-németországi kapitalista társadalmi rendet akarja lerombolni. Széles körben elterjedt a feltételezés, hogy a kommunista keletnémet állam és annak titkosrendőrsége, a Stasi részben finanszírozta a szervezetet. (MTI)