Hiába próbálnak, sehol nem tudnak megemlékezést tartani Navalnij hívei

Lassan két hete, hogy elhunyt Alekszej Navalnij az Oroszország peremén fekvő Jamal-Nyenyec Autonóm Körzet 3. számú büntetés-végrehajtási intézetében. Ezt követően még az ellenzéki politikus gyászoló édesanyjának is alig engedték meg az orosz hatóságok, hogy megnézhesse fia holttestét, amit egyébként is csak abban az esetben kaphatott meg, ha beleegyezik abba, hogy titkos szertartás keretében temetik el Navalnijt.

A holttestet végül kiadták, a hatóságok viszont továbbra is ügyelnek rá, hogy ne legyen széleskörű megemlékezés: a Guardian beszámolója szerint Navalnij egyik szóvivője Kira Jarmis az X-en írt arról, hogy sehol nem találnak olyan helyet, ahova megemlékezést hívhatnának össze. Jarmis azt írja, egy sor állami és magán temetkezési irodát, temetőt és még kereskedelmi központokat is felkerestek, de mindenhol ajtót mutattak nekik. A legtöbben ártatlan kifogásokkal élnek és arra hivatkoznak, hogy nincs szabad időpontjuk és kapacitásuk, és akadnak olyanok is, akiknek a hozzáállása azután változik meg, hogy kiejtik Navalnij nevét. „Egyetlen hely volt, ahol közölték, hogy nem működhetnek együtt velünk” – egyértelműsítette Navalnij szóvivője, hogy szerinte a legfelsőbb szinteken akadályozzák, hogy búcsút vehessenek az ellenzéki politikustól.