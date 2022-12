Orbán: Olyan zavaros a helyzet, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa

Nyolc év után látogatott el újra Bukarestbe a magyar kormányfő, aki az egyedülálló energetikai beruházásról szóló megállapodás aláírása előtt támogatásáról biztosította Romániát a schengeni csatlakozás ügyében.

A világon egyedülálló beruházás mellett kötelezte el magát partnereivel Magyarország, a világ leghosszabb tenger alatti villamosenergia-vezetékének megépítésére készülünk – jelentette ki Orbán Viktor szombaton Bukarestben, mielőtt aláírták az Azerbajdzsánból Georgián és Románián keresztül Magyarországra áramot szállító villamosenergia-hálózatról szóló szerződést.

Az MTI tudósítása szerint a kormányfő hangsúlyozta, hogy az Európai Unió stratégiai vákuumban van, amelyben az országok vezetőinek kell gondoskodniuk arról, hogy megteremtsék országaik számára a gazdasági és energiabiztonságot. Hozzátette: a megoldás új energiaforrások keresése és beszállítása Európának.

Észszerű közelségben a Kaszpi-tenger körül van energiaforrás, és ennek kiaknázására jelent innovatív megoldást a most bejelentett vezeték

– mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a mostani európai helyzet „olyan zavaros, amilyenre emberemlékezet óta nem volt példa”. Háború van a szomszédunkban, van egy súlyos energiaválság – amely nemcsak ár-, hanem ellátási válság is –, közben az egész európai gazdaságon végigsöpör az infláció, az európai vezetők úgy döntöttek, hogy szétválasztják az orosz gazdaságot és az európai gazdaságot, és ráadásul az Egyesült Államokban soha nem látott, Európát is sújtó piacvédelmi intézkedéssorozat vette kezdetét – sorolta. Mindez azt jelenti, hogy véget ért az európai gazdaságtörténetnek az a korszaka, amelyben olcsó nyersanyagot és energiát hoztunk be Oroszországból, cserében nyugati technológiát adtunk, és ez mindkét fél számára gazdasági növekedést és katonai biztonságot eredményezett. Új stratégia viszont nincs, ezért alakult ki stratégiai vákuum – tette hozzá.

Hangoztatta: ebben a helyzetben csak az innováció jelent megoldást, és a most bejelentett vezeték igazi innovatív beruházás.

Az elsősorban szél- és napenergia-termelésből Azerbajdzsánból villamos energiát szállító, tenger alatti vezeték 1195 kilométer hosszúságú lesz, és gyors internetes adatátvitelre alkalmas optikai kábellel is összeköti majd Romániát és Georgiát. Kapacitása eléri az 1000 megawattot.

A szerződést Orbán Viktor mellett Nicolae Ciuca román kormányfő, Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök és Irakli Garibasvili georgiai miniszterelnök írta alá Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelenlétében.

Az eseményről Orbán Viktor a Facebook-oldalán is posztolt egyet:

A miniszterelnök a felszólalásában megemlítette azt is, hogy nyolc év után érkezett újra Bukarestbe, és hatalmas fejlődést tapasztalt, amely meglátása szerint indokolttá tette Románia tagságát a schengeni övezetben. De a minap „az EU-ban még hibás döntést hoztunk, amit korrigálni kell, Romániát fel kell venni a szabad mozgást biztosító övezetbe”. A kormányfő biztosította a szombati rendezvényt irányító Klaus Iohannis román elnököt, hogy Bukarest ebben számíthat Magyarországra. (MTI)

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2), Nicolae Ciuca román kormányfő (b), Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök (b3), Klaus Iohannis román államfő (b4), Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b5) és Irakli Garibasvili georgiai miniszterelnök Bukarestben, a Cotroceni-palotában 2022. december 17-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán