Jelentések szerint támadás érte a megszállt Melitopol egyik fontos hídját

A közösségi médiában terjedő, hivatalos forrásból meg nem erősített jelentések szerint támadás érte az oroszok által megszállt Melitopol egyik fontos hídját – írja a Guardian. A Twitteren több videó is kering arról, hogy a híd egy része megsüllyedt, mégpedig egy robbanás következtében.

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja régió oroszok által kinevezett vezetője megosztott egy videót, amelyen állítása szerint az „ukrán terroristák” által megrongált híd látható. Ivan Fedorov, a város száműzetésbe vonult ukrán polgármestere ugyancsak megosztott egy hasonló felvételt.

A híd fontos stratégiai és logisztikai szereppel bír az orosz csapatok számára, ugyanis ez köti össze a várost a keleti régióval. Bár az építmény nem omlott össze, a közlekedés egyelőre szünetel rajta.

In the suburbs of the occupied #Melitopol in the Zaporizhzhia region of #Ukraine, a bridge was blown up, along which #Russian military equipment was transported from the east, traffic on the bridge was suspended. This was reported by the mayor of the city Ivan Fedorov. pic.twitter.com/GcM72IHJoV

— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2022