Giorgia Meloni is beperelte a Gomorra szerzőjét, aki szerint a megfélemlítés a cél

Akár börtönbe is kerülhet a világ egyik leghíresebb újságírója.

Kedden kell megjelennie a római bíróságon Roberto Savianónak, akit Giorgia Meloni, Olaszország nemrég beiktatott miniszterelnöke perelt be rágalmazásért. Saviano 2006-os könyvével, a nápolyi Camorra működését leleplező Gomorrával vált világszerte ismertté, amelyből több mint 10 millió példányt adtak el. A megjelenést követően bujkálnia kellett a maffia bosszúja elől, és a mai napig állami védelem alatt él. A Gomorrából népszerű film és tévésorozat is készült, akárcsak későbbi true crime könyvéből, a Zero, Zero, Zeróból.

Nem Meloni az első kormányzati szereplő, aki bíróságon támadta meg a migrációs politikáját élesen kritizáló Savianót. Matteo Salvini 2019-ben, még belügyminiszterként indított pert ellene, miután az író az alvilág miniszterének nevezte őt. Meloni egy 2020-as tévéműsorban tett megjegyzés miatt perelt, ahol Saviano rohadéknak nevezte őt és Salvinit, amiért ellenzik a menekültek kimentését a tengerből. A kirohanás egy nagy vihart kavart eset nyomán történt, amikor egy hathónapos guineai kisbaba megfulladt egy hajótörést követően, Saviano pedig részben Melonit és Savianót nevezte meg felelősként.

Meloni még tavaly, az ellenzék vezetőjeként nyújtotta be keresetét rágalmazás miatt, de a kampány lezárulta és megválasztása után sokan úgy gondolták, hogy el fog ülni ez az ügy is. Azonban nem így lett, ami azt jelenti, hogy amennyiben Savianót bűnösnek találják, az olasz törvények szerint akár három év szabadságvesztésre is ítélhetik. Saviano szerint az ügy nyilvánvalóan arról szól, hogy rajta statuáljanak példát, így megfélemlítve másokat is, akik kritizálják a hatalmon lévőket. Elmondása szerint az elmúlt években több tucat alkalommal indítottak ellene rágalmazási pert, ám eddig csak Salvinié és Melonié jutott el a tárgyalási szakaszba. Ő úgy látja, hogy nem az a sértő, amit ő mondott, sokkal inkább az, ahogy az embertelen politikusok teljes embercsoportokat erőszakolónak és drogdílernek neveznek, és tömegek életét teszik tönkre a propagandával.