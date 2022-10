“Hol van Nancy?” – kiabálta a férfi, aki az otthonában verte össze az amerikai házelnök férjét

Támadó tört be Nancy Pelosi amerikai házelnök San Franciscó-i otthonába, ahol súlyosan bántalmazta a demokrata politikus férjét. A házelnök a támadás idején Washingtonban tartózkodott.

Sajtóértesülések szerint a támadó azt kiabálta:

A 82 éves Paul Pelosi-nak ezután kalapáccsal esett neki a behatoló, akit súlyosan bántalmazott. A CNN több forrásra hivatkozva azt írja, hogy a támadó ezután megpróbálta megkötözni a férfit, amíg a felesége haza nem ér.

A San Franciscó-i házról készült helikopteres felvételeken látszik, hogy az egyik ajtón betört egy ablak, vélhetően ott jutott be a támadó.

Here is aerial footage of Nancy Pelosi's San Francisco home, where a backdoor has been visibly smashed. pic.twitter.com/uAGeUb1Wbc

— The Recount (@therecount) October 28, 2022