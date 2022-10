Másfél millió ember maradt áram nélkül a bombázások miatt

“Másfél millió ukrán maradt áram nélkül a szombati orosz légicsapások következtében” – számolt be Kira Rudik ukrán parlamenti képviselő. Teljes sötétség és hideg közeleg – aggódott. Az oroszok célzottan támadják az ukrán erőműveket, a teljes kapacitás 30-40 százalékát pusztították el, emiatt nagyon nehéz tél vár az ukránokra, főleg, hogy nem ritkák a mínusz húsz fokok sem.

1,5 million of #Ukrainians without electricity right now. Total darkness and cold are coming.

— Kira Rudik (@kiraincongress) October 22, 2022