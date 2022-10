Két településről kivonultak az oroszok Herszon megyében

Két településről is kivonultak az oroszok Herszon megyében az ukrán vezérkar jelentése szerint az ukrán csapatok előrenyomulása miatt: Csaklovét és Csarivnét adták fel a megszállók. A Dnyeper partján fekvő Beriszlav városából pedig evakuálják a tisztviselőket és az egészségügyi személyzetet.

“The enemy has completely left the settlements of Charivne and Chkalove, and officers and medical personnel have been evacuated from Beryslav.”

Source: General Staff of the Armed Forces of Ukraine operational information at 18:00 on 22 October 2022 pic.twitter.com/TW8eZi5rKq

— Michael MacKay (@mhmck) October 22, 2022