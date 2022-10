2450 km hosszan harcolnak az oroszok és az ukránok

Az ukrán védelmi minisztérium szemléltető ábrát adott ki, hogy el tudjuk képzelni, milyen hosszú is a 2450 kilométeren keresztül kanyargó orosz-ukrán frontvonal.

For those who find it difficult to imagine the entire length of the front line of the rus-Ukraine war, this is:

distance from Barcelona to Warsaw;

almost the entire length of the US border with Mexico;

distance from Etorofu to Nagasaki in Japan;

distance from moscow to The Hague. pic.twitter.com/1S0uBIiyEv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2022