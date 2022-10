Hatezer embert máris evakuáltak a Julia hurrikán miatt

Megérkezett Nicaragua partjaihoz a Julia hurrikán. Mintegy hatezer embert telepítettek ki, a katasztrófavédelem munkáját a hadsereg is segíti – közölték helyi hatóságok vasárnap.

A kolumbiai San Andrés sziget felől, az amerikai hurrikánközpont (NHC) mérései szerint 120 kilométeres óránkénti sebességgel érkező Julia az előrejelzések szerint Nicaragua után El Salvador és Guatemala felé veszi az irányt. Rosario Murillo nicaraguai alelnök azt mondta, a hurrikán várhatóan Orinoco és Laguna de Perlas településeknél pusztít majd a leghevesebben.

Az ország meteorológiai szolgálatának előrejelzése szerint akár 38 centiméteres eső is várható. Az érintett térségekben élők biztonságba helyezésében a katonaság is segít. Az NHC egyúttal a hurrikánt kísérő földcsuszamlásokra is figyelmeztetett – írja az MTI.