Alacsonyabb a várható élettartam Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt

Ez a tendencia ráadásul az egész régióra jellemző.

Számos európai országban maradandó nyomot hagyott a születéskor várható élettartamban a koronavírus-járvány – derül ki az Eurostat legfrissebb adataiból. Egy évvel ezelőtt már írtunk arról, hogy az Európai Unió 27 tagállamának többségében 2019-ről 2020-ra csökkent a születéskor várható élettartam. Az Eurostat most közzétette a 2021-re vonatkozó előzetes adatokat, és ez már jóval vegyesebb képet mutat.

Egyes országokban, főleg Nyugat-Európában, sikerült visszatérni a Covid előtti időszak értékeihez, Kelet- és Közép-Európában azonban, ahol a járvány leginkább 2021-ben tombolt, még nem érezhető javulás, sőt.

A legnagyobb negatív változást Szlovákiában és Bulgáriában mérték, ahol 2020-ról 2021-re 2,2 évvel csökkent a születéskor várható élettartam, de nem sokkal marad le Lettország (-2,1 év) és Észtország sem (-2 év). Őket követi Románia (-1,3 év) és Magyarország (-1,2 év), majd Görögország (-1,1 év) és Horvátország (-1).

Ehhez képest Belgiumban tavaly 1,1 évvel nőtt a várható élettartam, amellyel már megközelítik a járvány előtti értéket, de Spanyolországban és Svédországban is közel egy évvel ezelőtt magasabb értéket mértek, mint 2020-ban. Vannak azonban olyan országok is, amelyek ebből a szempontból szinte meg sem érezték a járványt. Dániában, Németországban, Finnországban alig volt változás, míg Luxemburgban most még kicsivel magasabb is az érték, mint a Covid előtt.

Az előzetes becslések alapján az Európai Unió 27 országa közül most Spanyolországban a legmagasabb a várható élettartam 83,3 évvel, míg a legalacsonyabb Bulgáriában, ahol közel 12 évvel előbb halnak meg az emberek. A spanyoloktól nem sokkal vannak lemaradva a svédek, az olaszok és a máltaiak, míg Bulgáriát Románia, Lettország és Magyarország előzi meg.

Hazánk azonban a 74,5 éves értékével még mindig közel hat évvel van lemaradva az EU27 átlagától, miközben a tagországok többsége legalább egy évvel előzi az uniós átlagot.

A járvány hatása még jobban látszik, ha a régió országait hasonlítjuk össze az uniós átlaggal. Ahogy az a lenti ábrán is látszik, az EU27 esetében a 2020-as rosszabb érték tavaly már elkezdett javulni, miközben a visegrádi országokban és Romániában mindenhol romlott, és mind az öt országban alacsonyabb a várható élettartam, mint tíz évvel ezelőtt. 2011-ben 74,4 és 78 év között volt, míg 2021-re 72,9 és 77,4 évre csökkent. A sorrendben is történt egy apróbb változás: Szlovákia 2020-ban ideiglenesen felkerült a második helyre (az EU27 átlagát nem számítva), de 2021-ben visszacsúszott a harmadik helyre, olyannyira, hogy a korábbiaknál jobban megközelítette a negyedik helyen álló Magyarországot, ahol 2019 és 2021 között két évvel csökkent a születéskor várható élettartam.