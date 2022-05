Joe Biden felesége körbeutazza Magyarország szomszédait

Jill Biden first lady ezen a héten több Ukrajnával határos országba is ellátogat, hogy az ukrán menekültekkel és amerikai katonákkal találkozzon, írja az AP. Elutazik Romániába és Szlovákiába is az öt napos út alatt. Jill Biden azt reméli, az útja bizonyítja, hogy az amerikaiak az ukránok mellett állnak. A két Ukrajnával határos ország között fekszik egy harmadik is, Magyarország, de arról egyelőre nincs hír, hogy az amerikai first lady ide is ellátogatna.