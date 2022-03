Meghalt Putyin, a minnesotai álltatkert tigrise

Rutinműtét közben meghalt Putyin, a minnesotai állatkert 12 éves szibériai tigrise. Szívrendszeri problémái voltak, és hiába küzdöttek az életéért az állatorvosok, nem sikerült megmenteni.

Putyin 2009-ben Csehországban született, de hat évet élt Dániában is, mielőtt az Egyesült Államokba költözött volna. 2015-ben költözött a minnesotai állatkertbe. Több utódot is nemzett, egyet köztük már Minnesotában.

A szibériai a legnagyobb tigrisfajta a világon, akár 18-25 évig is élhetnek az egyedei.

With heavy hearts we share that our 12-year-old male Amur tiger passed away yesterday during a routine medical procedure despite heroic emergency efforts by our team. This is a profound loss, and we thank our staff for their dedication to the animals. https://t.co/XX3K9gqcY8 pic.twitter.com/TECZCoLtz0

— Minnesota Zoo (@mnzoo) March 24, 2022