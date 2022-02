Lezárult az ukrán-orosz béketárgyalás első köre

Magyar idő szerint hétfő kora este lezárult az Ukrajna és Oroszország között elindult béketárgyalás első köre – mondta újságíróknak Mihail Podoljak ukrán elnöki tanácsadó. Közlése szerint a felek elsődleges célja a tűzszünet és az oroszok által indított támadás beszüntetésének megvitatása volt. Podoljak azt mondta: bizonyos területeken már felsejlenek a döntések, de mielőtt ezek ténylegesen megvalósulnának, a felek visszatérnek a fővárosaikba konzultációra. Ezt követően újabb tárgyalási kör jöhet – tette hozzá.

Leonyid Szluckij, az orosz küldöttség tagja, az orosz alsóház külügyi bizottságának tagja azt mondta, hogy a két delegáció talált olyan pontokat, amelyekben haladás érhető el és hozzátette az ukrán fél hajlandó volt az aktuális kérdések részletes megvitatására és az orosz fél meghallgatására.

Nem sokkal a sajtótájékoztató után több lap is arról számolt be, hogy több hatalmas robbanás volt hallható Kijevben.

⚡️Several loud blasts heard in Kyiv.

Sirens blare out, residents need to head to the nearest shelter.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022