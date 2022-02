Testével próbálta megállítani a Kijevbe tartó tankot egy ukrán férfi

Az észak-ukrajnai Bahmacs városában készült az a videó, amin látni, ahogy egy férfi előbb felmászik egy tankra, aztán leugrik és beáll a tank elé, majd letérdel. Végül a férfi a többi járókelő kérésére elment a tank elől. A CNN cikke szerint a lakosok könyörögtek az oroszoknak, hogy álljanak meg, néhányan pedig a biciklijeiket dobták a tankok elé, hogy így állítsák meg a katonákat.

Bakhmach: Unarmed Ukrainians attack Russian tanks to stop their attack on #Kyiv pic.twitter.com/soUjLPfr0i

— Ukraine 24 News (@24UkraineNews) February 26, 2022