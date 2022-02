Több irányból támadják az ukrán fővárost, az utcai harcok Kijev belvárosában folynak, ahol folyamatos fegyverropogást és robbanások hangját hallani – jelenteti a helyszínről az amerikai Fox News tudósítója.

Russian forces are closing in on Kyiv. Intense fighting ongoing. pic.twitter.com/OfnOZtOMYf

