Káosz Kazahsztánban: blokkolt internet, megszállt repülőtér, lángoló kormányépületek

Lekapcsolták az internetet Kazahsztánban, miután rég nem látott tömegtüntetések törtek ki a hét elején az országban az egekbe szökő üzemanyagárak miatt. A BBC írása szerint a tüntetők szerda délutánra behatoltak Almati polgármesteri hivatalába, információk szerint az épületből füst szállt fel és lövéseket is lehetett hallani.

Protesters now storming the main government building in Kazakhstan’s largest city Almaty. pic.twitter.com/lemKcpILL8

A történések hatására az ország több másik városában is tüntetések kezdődtek, a biztonsági erők nem egy helyszínen könnygázzal oszlatták szét a tömeget.

Kazahsztán elnöke, Kaszim-Zsomart Kemeluli Tokajev úgy értékelte a történteket, hogy a tüntetések az ország történelmének egyik legsötétebb fejezetét teszik ki, a tüntetőket pedig egyszerű nyerészkedőknek nevezte, akik anyagi megfontolásból okoznak káoszt.

Az MTI szerint Tokajev időközben át is vette az ország nemzetbiztonsági tanácsának vezetését, és megígérte, hogy a lehető legnagyobb szigorral lépnek majd fel a tüntetőkkel szemben. Az elnök szavai szerinta zavargások során tömeges támadásokat hajtottak végre a rendvédelmi erők ellen, amelynek a tagjai között halottak és sebesültek is vannak.

Fegyveres tüntetők Almatiban a polgármesteri hivatal után felgyújtották az elnök rezidenciáját, valamint egy kormányépületet is. Kanat Tajmerdenov, almati kormányzója szerint a zavargások során több mint 120 járművet, közöttük 33 rendőrautót, tűzoltó járműveket és mentőket gyújtottak fel. E mellett a hivatalos szervek közlése szerint több mint 500 embert bántalmaztak, közöttük 130 nőt és idős embert.

A nap második felében elérhetetlenné váltak a hírportálok, a Netblocks netfigyelő szervezet szerint országszerte blokkolták az internet-hozzáférést.

A kazahsztáni tiltakozások Zsanaozenben kezdődtek vasárnap, miután az országban eltörölték a cseppfolyósított földgáz árplafonját, és emiatt jelentősen megemelkedett a benzin alternatívájaként használt autógáz (LPG) ára. A zavargások átterjedtek az ország több városára, köztük Almatira és vidéki településekre is. Szerdán, amikor a zavargások Almatira és Nur-Szultanra is átterjedtek, a kormány benyújtotta lemondását, de a miniszterek ügyvivőként a helyükön maradnak az új kabinet megalakulásáig.

Az államfői beszéd után nem sokkal a tüntetők elfoglalták Almati repülőterét is, az összes innen induló és ide érkező járatot átmenetileg töröltek.

Breaking: Almaty International Airport, the busiest airport in Kazakhstan, has been seized by protesters. The airport has suspended operations. #KazakhstanProtests #Almaty pic.twitter.com/iaVOLkKh1s

