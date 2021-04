Videó Transznemű katona a kibervédelmi osztag vezetője

Transznemű katona tölthet be vezető tisztséget a német hadseregben. Anastasia Biefang 20 éve szolgál, három éve parancsnoki rangban, most pedig még feljebb lép: egy kibervédelmi osztag vezetését bízták rá. Még férfiként vonult be, felettesei pedig támogatták, amikor úgy döntött, nemváltoztató műtétet csináltat. Míg a hadseregben támogatják, a netes kommentekkel és az utcai beszólásokkal neki is meggyűlik a baja. A Deutsche Welle riportja.