Németország is felfüggeszti az AstraZenecával történő oltást

Korábban több ország is bejelentette, hogy szünetelteti az alkalmazását.

Németországban elővigyázatosságból felfüggesztik az AstraZeneca vakcinájának használatát – írja a Spiegel online kiadása. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint a Paul-Ehrlich-lnstitut szakértőinek ajánlása alapján hozták meg az erről szóló döntést. Az intézkedés egyelőre ideiglenes.

Március 11-én több ország is bejelentette, hogy átmenetileg felfüggesztik az AstraZeneca oltóanyagának használatát, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ugyanakkor azt közölte, nincs arra utaló jel, hogy az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyaga okozott volna vérrögképződést, ezért a brit-svéd gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett vakcinája továbbra is beadható. Sebastian Kurz osztrák kancellár pénteken úgy nyilatkozott, hogy továbbra is folytatják a vakcina használatát egy komoly, széles körű grémium tanácsára hivatkozva.