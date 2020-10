Összetört az álomesküvőjét szervező nő, mert a barátja nem emlékszik rá, hogy megkérte a kezét

Kérdés, hogy ennek ellenére megtartják-e a menyegzőt.

Az esküvői történetek a ciki sztorik kimeríthetetlen forrásai, bizonyára mindenki fel tud idézni egy olyan esetet, ami vele, vagy egy ismerősével esett meg egy esküvőn, de ha lehetne, inkább az egészet elfelejtené.

Egy brit nőnek most mindezt sikerült új szintre emelnie: A Mirror szúrt ki egy menyasszonyoknak szóló Facebook-csoportban egy bejegyzést, ami jó eséllyel pályázhat a minden idők legkellemetlenebb története címre. Ráadásul az egészben az a lényeg, hogy az esküvőig még el sem jutottak a felek.

A férfi ugyanis nem emlékezett rá, hogy valaha megkérte a barátnője kezét.

A meg nem nevezett nő először azt hitte, hogy a barátja csak viccel, de mikor szembesült vele, hogy a férfi igazat mond, teljesen összetört, és most nem tudja mitévő legyen.

Kilenc hónappal ezelőtt az azt hittem, hogy a jegyesem megkérte a kezem. Nem volt nála gyűrű, így biztos voltam benne, hogy a pillanat hevében dönthetett így. De elfogadtam, hogy a gyűrű majd később jön, az esküvőn, és amúgy sem számít, hiszen itt vagyunk egymásnak. Az elmúlt hét hónapban az álomesküvőmet szerveztem, a múltkor is vásárolni indultam, mikor megkérdezte, hova megyek. Elmondtam neki, hogy az esküvői előkészületeket végzem, erre úgy nézett rám, mintha öt fejem lenne.

A férfi később még vissza is kérdezett, hogy mégis miért kérte volna meg egy olyan nő kezét, akivel még csak nem is randiztak soha. A pár ugyanis az idő tájt jött össze, mikor az állítólagos lánykérés megtörtént, és akkor még nem is voltak túl az első igazi randin.

A történet természetesen megosztotta a csoporttagokat. Egy részük mindennek elmondta a nő barátját, de a szkeptikusok így is többen voltak, akik szerint a lány egyszerűen félreérthetett egy vicces megjegyzést, és a férfinek valójában soha nem állt szándékában elvenni őt. És persze azt is sokan furcsálták, hogy mégis miként lehet hét hónapon keresztül úgy szervezni egy álomesküvőt, hogy a pár egyik tagja semmit ne tudjon az egészről.

Az igazi kérdés persze az, hogy a körülmények ismeretében vajon megtartják-e a menyegzőt.

Kiemelt kép: Jeffrey Hamilton /Getty Images