Brazíliában tarol a korona, az elnök fenyegetőzik

Percenként hal meg brazil az „aprócska influenzában”.

Jair Bolsonaro brazil elnök pénteken azzal fenyegetőzött, hogy kilépteti Brazíliát az Egészségügyi Világszervezetből (WHO), miután az ENSZ-szerv figyelmeztette az egyes országokat, hogy a kijárási korlátozások koronavírus-járvány megfékezése előtti feloldása veszélyes.

Idézzük a radikális jobboldali Bolsonarót:

Figyelmeztetek mindenkit: az Egyesült Államok kilépett a WHO-ból, és mi is megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. A WHO vagy felhagy azzal, hogy ideológiai alapon működjön, vagy mi is kilépünk. Nekünk nem kell, hogy kívülről megmondják, mit csináljunk az egészségügy terén.

Bolsonaro, kopírozva Donald Trump amerikai elnököt, a mellékhatásai miatt vitatott hidroxiklorokin nevű maláriagyógyszer híve a Covid-19 betegek kezelésében.

Most a WHO ekézésében is a Trump-mintát követi, hiszen az amerikai elnök még májusban kilátásba helyezte, hogy végleg leállítja a szervezet finanszírozását, ha az harminc napon belül nem hajt végre reformokat. Az amerikai apanázs 400-500 millió dollár, mely a szervezet teljes költségvetésének 15 százalékát teszi ki.

Ami a brazíliai vírushelyzetet illeti: