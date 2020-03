Koronaburgert árul egy vietnámi étterem

Koronavírus alakú hamburgert kezdett el árulni egy Hanoiban található étterem – számolt be a vietnámi állami hírügynökség. Az étteremben helyben készítik a bucikat, és ezeket most úgy kezdték el formálni, hogy a vírusra hasonlítsanak, sőt, a tésztát még be is színezik világoszöldre.

Az ötletgazda célja az volt, hogy ezekben a nehéz időkben egy kis vidámságot csempésszenek a hétköznapokba. Elmondása szerint nagy sikere van a koronaburgernek, naponta ötven darabot adnak el belőle, összességében pedig öt százalékkal emelkedett a forgalmuk.