Az eurózóna válságát vetíti előre a stagnáló német gazdaság

2019 utolsó negyedévében stagnált a német gazdaság: a GDP 0 százalékot változott a tavalyi év utolsó három hónapjában. Az adatról író lapok azt vetítik előre, hogy az EU legnagyobb gazdaságának leállása az egész eurózónára komoly hatással lesz, így a küszöbön állhat a következő gazdasági válság.

A Guardian Greg Dacót, az Oxford Economic közgazdászának tweetjét idézve arról írt, hogy 2020 első negyedévében mindössze 0,1 százalékkal nőhet a teljes eurózóna.

Flat German #GDP in Q4 constrained Eurozone to meager 0.1% advance.

> 2019: worst yr since 2013 for EZ

« We expect the same pace of growth in Q1 as #coronavirus disruptions derail the nascent industrial recovery » via @OxfordEconomics @atalaveraEcon @OliverRakau @jeffsparshott pic.twitter.com/C3Z3BQJRAO

