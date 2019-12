Nagyon furcsa galambok tűntek fel Las Vegasban

Senki sem tudja, hogyan került rájuk, de néhány napja apró cowboykalapot viselő galambok tartják izgalomban Las Vegast. A madarakról több felvétel is készült már, és mivel a méretarányos kalapok egyáltalán nem mozdulnak el a fejükről, valószínűleg nem egyszerűen rájuk tették, hanem ragasztással vagy valamilyen más módon rögzítették azokat.

Legalább két madárról lehet szó, legalábbis eddig két különböző színű kalapban láttak galambokat. A napokban rodeót rendeztek a városban, a szervezők azonban azt állítják, semmi közük a dologhoz, a rendőrség pedig nem kíván foglalkozni az üggyel.

Someone is putting tiny cowboy hats on Vegas pigeons. There are consequences to legalizing marijuana. pic.twitter.com/CdK06gauYQ

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) December 7, 2019