Világrendbontás – Harminc éve omlott le a berlini fal

Egy fal soha nem csak egy fal. Mindig szimbólum is. Pláne ha a világot szeli ketté. Ha egy fővárost sebez meg, ha családok ezreit szakítja el egymástól. Ha megközelíteni is életveszélyes, ha több százan bele is halnak a leküzdésébe. Ha nagyhatalmak vezetői mondanak legendás beszédet a tövében, ha rocksztárok üzennek át rajta. És egy fal mindig jelképe a hatalmi gőgnek is. Erich Honecker, keletnémet pártfőtitkár 1989 januárjában azt mondta, a „berlini fal még száz évig állni fog”. De még annak az évnek a végét sem élte meg, november 9-én elkezdődött a lebontása. Éppen harminc éve. Képgaléria az érzelmek áradásáról.