Egy cápában találták meg a turista karját és jegygyűrűjét

Minden jel arra utal, hogy cápatámadásban halt meg egy skót turista a Madagaszkárhoz közeli Réunion szigeténél, írja a BBC.

A 44 éves férfit hétvégén búvárkodás közben látták utoljára, jegygyűrűje alapján beazonosított karját pedig egy tigriscápa gyomrában találták meg.

Sajtóértesülések szerint egyhetes nyaralásra érkezett a szigetre feleségével. Egy helyi lakos a lapnak arról számolt be, hogy a skót férfi csak néhány percre ment el a párja mellől, hogy ússzon és búvárkodjon egyet.

A feleségét nagyon megijedt, hogy mi történhetett vele. Rengeteg repülővel, helikopterrel és hajóval keresték őt az óceánban, de napokig nem került elő. Aztán találtak egy cápát a férfi karjával a gyomrában, de egyelőre nem értjük, hogyan történhetett

– magyarázta Erick Quelquejeu.

Hozzátette azt is, hogy a nyugati partokon táblák figyelmeztetnek a cápaveszélyre, ugyanis korábban többször is előfordult hasonló támadás. Sőt, már a reptéren is figyelmeztetik a turistákat a jelenségre.

Azt még vizsgálják, hogy a férfi megfulladt, és azt követően ette meg a cápa, vagy az állat még élve rátámadt.

Réunion szigetén idén két halálos cápatámadás történt.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: iStock