Elképesztő pénzeket költenek az esküvő előtti fotózásra Kínában

Miközben a házasságkötések száma 2014 óta folyamatosan csökken Kínában, egy hozzá kapcsolódó biznisz egyre nagyobb pénzt hoz: az esküvő előtti fotózás. Mivel nem mindenki teheti meg, hogy elutazzon valamilyen szép helyre és ott szép ruhákban lefotóztassa magát a menyasszonyával vagy vőlegényével, mást megoldást kell találniuk. Nekik segítenek azok a cégek, amelyek kifejezetten arra szakosodtak, hogy részletgazdag és élethű stúdiókban fotózzák le a házasulandókat. Az egyik cég egy nagy pekingi épületben rendezkedett be , ahol a fiatalok rengeteg helyszín közül válogathatnak: van például trópusi kert, őszi mező, vízesés és csillagfényes éjszaka is. Mellé lehet választani a hagyományos kínai menyasszonyi ruhát vagy a nyugaton népszerű fehér ruhát is, nem is beszélve az egyéb kellékekről. A stúdiókban a fotósok mellett rengetegen segédkeznek, kicserélik a ruhákat és a kiegészítőket, és segítenek átmenni egyik helyszínről a másikra. Az NDTV tudósítása szerint egy nap 50-60 pár is megfordul a helyen, de megéri a kemény munkát: a szakértők szerint az esküvő előtti fotózás mára 2,27 trillió jüanos üzletté nőtte ki magát (1 jüan 41 forintot ér).