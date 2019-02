Százezrek tüntettek Barcelonában

A szakadár katalán politikusok elleni büntetőper miatt.

Százezrek tiltakoztak szombaton Barcelonában, Katalónia központjában az ellen a büntetőper ellen, amely 12 katalán szakadár politikus ellen indult Spanyolországban a 2017 őszi elszakadási kísérlet miatt.

A rendőrség szerint 200 ezren, a felvonulást szervező szakadár szervezetek szerint félmillióan vonultak utcára. A menet elején „Az önrendelkezés nem bűncselekmény” feliratú molinót vitt a tömeg. Emellett sokan katalán zászlókkal és „szabadságot a politikai foglyoknak” feliratú transzparenseket vittek magukkal. A tiltakozók szerint a függetlenségi népszavazás kezdeményezői és megszervezői semmilyen bűncselekményt nem követtek el.

A madridi ügyészség szerint ezzel szemben lázadást, zendülést és költségvetési csalást követtek el. A szakadár katalán vezetők pere kedden kezdődött a spanyol fővárosban.

2017. október 1-jén Katalónia elszakadáspárti vezetése népszavazást tartott a terület függetlenségéről, melyen a választásra jogosultak többsége nem vett részt, de akik igen, azok nagy többsége a függetlenségre szavazott. A népszavazást a spanyol alkotmánybíróság alkotmányellenesnek mondta ki, a spanyol rendőrség pedig erőszakot is alkalmazott, hogy meghiúsítsák a referendumot.

A népszavazást követően a függetlenségpárti vezetők ki is kiáltották, és azonnal fel is függesztették Katalónia függetlenségét, és tárgyalni akartak a madridi vezetéssel, amely következetesen elzárkózik attól, hogy a jelenleg is nagy autonómiát élvező térség elszakadásáról tárgyaljon. Madrid ehelyett eltávolította hivatalából a katalán vezetést, 12 szakadár vezető ellen pedig büntetőper indult. Carles Puigdemont volt katalán elnök külföldre menekült az igazságszolgáltatás elől. Egykori helyettesére, Oriol Junquerasra 25 év, 11 társára pedig 7 és 17 év közötti börtönbüntetést kért a vádhatóság. Ítélet nyáron várható. (MTI, fotó: Europress – LLUIS GENE / AFP)