Áram nélkül maradt települések, hó alá temetett emberek – természeti katasztrófa sújtja az Alpokat

Már halálos áldozatai is vannak a havazásnak Ausztriában

Egy kisfiú is meghalt a havazás miatt Németországban

Az elmúlt napokban ritkán látott mennyiségű hó zúdult az Alpokra, amely már halálos áldozatokat is követelt.

Németország déli részén egyre nagyobb körzetet nyilvánítanak katasztrófa sújtotta területté és az ítéletidő már halálos áldozatokat is szedett. A München melletti Ayingban egy 9 éves kisfiút temetett maga alá, egy a hó súlyától kidőlt fa. A kisfiú újraélesztésével sikertelenül próbálkoztak a mentők. Ő volt a negyedik német halálos áldozata a hónak.

A hatóságok a balesetveszély miatt lezárták a temetőket is, mert sok a fa. Csak azok mehetnek be, akik temetésre érkeznek, és ők is a személyzet kíséretével.

Bajorország magasabb vidékein már 3 méteres a hóréteg, amely a vadállományt is veszélyezteti, mert az állatok egyszerűen nem tudnak mozogni a hóban. A bajor vadászok ezért azt tervezik, hogy helikopterről dobnak le élelmet nekik.

A közlekedés nehézségére és a veszélyességére hivatkozva Bajorország több mint egy tucat járásában tanítási szünetet rendeltek el.

Nem jobb a helyzet Ausztriában sem, ahol a hétvége óta legalább heten haltak meg a havazás miatt. Volt olyan síelő, aki azért, mert elsüllyedt a hóban, másokat pedig lavina sodort el.

Csütörtökre mintegy 4000 osztrák háztartás maradt áram nélkül-hosszabb rövidebb időre, mert a hó súlya alatt leszakadtak a villanyvezetékek.

A helyzet javulására egyelőre nem lehet számítani, ugyanis a meteorológusok szerint a havazás január közepéig kitart.

Munkások próbálják kiszabadítani a hó fogságából a Blocksbergen Észak-Németország legmagasabb pontján közlekedő vékony nyomtávú vonatot Fotó: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/AFP



