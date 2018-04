Emberek közé hajtott egy furgon Münsterben, halottak is vannak

Az első jelentések szerint egy teherautó hajtott gyalogosok közé a németországi Münster városában. Sok a sérült, és halottak is vannak, írja a BBC a helyi rendőrségre hivatkozva.

A rendőrségi szóvivő azt mondta, több halott is van, “köztük az elkövető, aki öngyilkos lett”. Egyelőre 30 sérültről tudni.

A Bild.de 3 halottról ír.

A gázolás a városközpontban, a Kiepenkerl étteremnél történt.

Az MTI a helyi rendőrségre hivatkozva azt írja, az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi város központját lezárták, a helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak. A Westfälische Nachrichten című lap szerint

a furgon a belvárosban teraszokon ülő emberek közé hajtott.

A Twitteren már megjelentek az első képek a helyszínről:

Picture from #Munster – where a small van has driven into a crowd of people. AFP reporting "several dead". pic.twitter.com/E2sFZgt3UD

SUN UK: First photo emerges from scene where three people where reported killed after vehicle ramed crowd in Munster, Germany pic.twitter.com/wd9nyNkoOB

