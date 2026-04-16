Milliárdos számla a ciklusváltáskor: ennyibe kerül 144 távozó képviselő végkielégítése

Összesen mintegy 1,35 milliárd forintba kerülhet az Országgyűlés Hivatalának a parlamenti ciklusváltáskor leköszönő képviselők végkielégítése – olvasható a Telex cikkében.

Az új parlament várhatóan május első hetében alakul meg, ekkor ér véget a mostani Országgyűlés megbízatása. A távozó képviselők nemcsak a havi tiszteletdíjukat veszítik el, hanem több juttatást is vissza kell szolgáltatniuk – köztük a diplomata-útlevelet, a szolgálati eszközöket és a parlament által bérelt lakásokat –, ugyanakkor háromhavi „búcsúpénz” illeti meg őket.

A jelenlegi adatok szerint 144 országgyűlési képviselő mandátuma szűnik meg május elején, de ez a szám még nőhet, a végleges mandátumelosztástól függően.

Tarolnak a frakcióvezetők

Az alapilletményre jogosult, tisztséget nem viselő képviselők – például a fideszes Navracsics Tibor, Nagy István, Tuzson Bence, Vitályos Eszter vagy a független Hadházy Ákos – körülbelül bruttó 6,37 millió forintos végkielégítést kapnak, bár Hadházy a számítás során figyelembe vett január, február és március hónapokban büntetés miatt a tiszteletdíja töredékét kapta.

Ennél jóval magasabb összeg jár azoknak, akik frakció- vagy bizottsági tisztséget töltöttek be: a frakcióvezetőknek és parlamenti vezetőknek bruttó 12,73 millió forint, míg a frakcióvezető-helyetteseknek és bizottsági elnököknek 10,82 millió forint jut.

A legtöbb pénzt a jelenlegi állás szerint többek között Tóth Bertalan (MSZP), Sebián-Petrovszki László (DK), Bedő Dávid (Momentum), Lukács László György (Jobbik) és Tordai Bence (Párbeszéd) viheti haza. Kivéve, ha Kövér László (Fidesz) nem veszi fel az új mandátumát, mert akkor kilenc ciklus után, leköszönő házelnökként bruttó 17,2 millió forintos végkielégítéssel ő lenne a rekorder.

A végkielégítések összege nem függ sem az életkortól, sem a parlamentben eltöltött évek számától. Az Országgyűlés Hivatala összességében több mint 6 milliárd forintos kiadással számol a ciklusváltás miatt, amelybe nemcsak a képviselői juttatások, hanem a frakcióapparátusok és az új parlament működésének költségei is beletartoznak.