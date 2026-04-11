Listavezetői interjúk a 24.hu-n: négyen kötélnek álltak, Orbán nem válaszolt, a romák jelöltje az utolsó pillanatban lemondta a beszélgetést

A 24.hu az idei kampányban is arra törekedett, hogy az országgyűlési választáson listát állító öt párt listavezetőjét meginterjúvolja.

Felkérésünket négy elfogadták.

Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje:

Kapcsolódó Magyar Péter: Matolcsy, Mészáros és Tiborcz az első, kiemelt ügyfelei lesznek a vagyonvisszaszerzési hivatalnak Felhívná a választás éjszakáján Orbán Viktort, de abban biztos, hogy a kormányfő nem teszi meg ugyanezt a gesztust felé. Elfogadná-e, ha a Tisza több szavazatot szerez, mint a Fidesz, mégsem alakíthat kormányt? Kétharmados győzelmük esetén megkérné Sulyok Tamást, hogy mondjon le? Interjú a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltjével.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke:

Kapcsolódó Toroczkai László: A Mi Hazánk és a Tisza harcáról fognak szólni a következő évek Toroczkai László szerint létkérdés, hogy a Mi Hazánknak hány mandátuma lesz a parlamentben, hogy ne tudjon sem a Fidesz, sem a Tisza Párt teljhatalommal kormányozni. A pártelnök úgy látja, a Fidesz lefelé ívelő pályán van, a következő ciklusokat a Mi Hazánk és a Tisza rivalizálása határozhatja meg.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció listavezetője:

Kapcsolódó Dobrev Klára: Ki az a bolond, aki hárompárti parlamentet akar ilyen helyzetben? „Tele gatyával nem lehet rendszert váltani” – nyilatkozta Dobrev Klára a választási kampány hajrájában lapunknak. A DK elnöke szerint pártja parlamentbe jutása a Fidesz-Mi Hazánk koalíció megelőzéséhez fontos. Arról is kérdeztük: könnyebb lett-e a párt helyzete Gyurcsány Ferenc visszavonulása után?

és Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviseletében:

Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét ezúttal is hiába kerestük meg mind a Miniszterelnöki Sajtóirodán, mind a Fideszen keresztül, egyik helyről sem érkezett válasz.

A két legnagyobb, a kormányzásra esélyes erő vezetőjének a szöveges nagyinterjú mellett egy vágatlan videóinterjú lehetőségét is felkínáltuk. Ezzel a lehetőséggel is csak Magyar Péter élt, a kormányfő stábja nem reagált megkeresésünkre.

Interjút kértünk Aba-Horváth Istvántól is, mivel a roma listavezetőnek is esélye van a parlamentbe kerülésre. Vele március végén egyeztettünk, az első megbeszélt időpont április 1-je volt, ám a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának vezetője halasztást kért, és április 8-ára tette át az interjút. A szervezet aznap tartotta kampányzáró rendezvényét, Aba-Horváth munkatársával úgy egyeztünk meg, hogy előtte beszélgetünk. Húsz perccel a kezdés előtt azonban Aba-Horváth a titkárán keresztül lemondta az interjút – talán nem függetlenül attól, hogy nyilvánosságra kerültek olyan hangfelvételek, amelyeken a Fidesz debreceni képviselőjelöltjével egyeztet a többi között élelmiszercsomagok osztásáról.