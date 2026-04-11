Listavezetői interjúk a 24.hu-n: négyen kötélnek álltak, Orbán nem válaszolt, a romák jelöltje az utolsó pillanatban lemondta a beszélgetést

A 24.hu az idei kampányban is arra törekedett, hogy az országgyűlési választáson listát állító öt párt listavezetőjét meginterjúvolja.
Felkérésünket négy elfogadták.
Magyar Péter, a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje:
Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke:
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció listavezetője:
és Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviseletében:
Orbán Viktor miniszterelnököt, a Fidesz elnökét ezúttal is hiába kerestük meg mind a Miniszterelnöki Sajtóirodán, mind a Fideszen keresztül, egyik helyről sem érkezett válasz.
A két legnagyobb, a kormányzásra esélyes erő vezetőjének a szöveges nagyinterjú mellett egy vágatlan videóinterjú lehetőségét is felkínáltuk. Ezzel a lehetőséggel is csak Magyar Péter élt, a kormányfő stábja nem reagált megkeresésünkre.
Interjút kértünk Aba-Horváth Istvántól is, mivel a roma listavezetőnek is esélye van a parlamentbe kerülésre. Vele március végén egyeztettünk, az első megbeszélt időpont április 1-je volt, ám a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának vezetője halasztást kért, és április 8-ára tette át az interjút. A szervezet aznap tartotta kampányzáró rendezvényét, Aba-Horváth munkatársával úgy egyeztünk meg, hogy előtte beszélgetünk. Húsz perccel a kezdés előtt azonban Aba-Horváth a titkárán keresztül lemondta az interjút – talán nem függetlenül attól, hogy nyilvánosságra kerültek olyan hangfelvételek, amelyeken a Fidesz debreceni képviselőjelöltjével egyeztet a többi között élelmiszercsomagok osztásáról.