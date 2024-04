Pro Urbe Budapest-díjat kapott Karsai Dániel

– írja a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester.

Dr. Karsai Dániel közéleti, a jogállam védelmében kifejtett tevékenysége is elismerésre méltó, ám azzal, hogy személyes tragédiájával is a közösség érdekét szolgálja, és ezzel egy társadalmi tabu ledöntésére vállalkozik, ez a kiállás példamutató. Álláspontja szerint a magyar jognak a jelenlegi életvégi döntések meghozatalára vonatkozó szabályozása nem egyeztethető össze az alapvető emberi jogokkal. Helye van a vitának a kérdésben, éppen az ilyen vitákról, életünk valóban fontos kérdéseiről kell szólnia a közügyeinknek. Az emberi méltóság mindenekelőtt való tisztelete, valamint az alapvető jogok érvényesülésének előmozdítása olyan értékek, amelyeket Budapest Főváros Önkormányzata is teljes egészében oszt.