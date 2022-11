Az erzsébetvárosi betörő arról, hova lett a lopott pénz: Gondolom, elittam

A VII. kerületi rendőrség indított eljárást egy november 20-án történt betöréssorozat miatt, írja a police.hu. Egy órán belül három üzlethelyiséget törtek fel Erzsébetvárosban: 6 óra 24 perckor egyik kerületi ruhabolt ablakát törte be az elkövető, de oda nem jutott be. Utána egy szórakozóhely ablakát nyomta be, innen egy pénzkazettát vitt el, végül egy bisztró bezárt ajtaján próbált átjutni – sikertelenül. A rongálással több mint 400 ezer forint kárt okozott a tettes.

A VII. kerületi rendőrök azonosították, és november 22-én elfogták a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható 24 éves K. Ádámot, akit lopás bűntett miatt hallgattak ki.

A gyanúsított azt mondta, hogy nem emlékszik, mi lett a lopott pénzzel; valószínűleg elitta.

K. Ádámot őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.