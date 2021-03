Karácsony: A helyzet mindenhol rossz, de nem Budapesten a legrosszabb

A főpolgármester egyelőre nem tud róla, hogy a fővárosra külön korlátozó intézkedéseket vezetnének be.

A számok mindenekelőtt tragikusak, az egész országban, és nagyon aggasztóak Budapesten is,

írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester annak apropóján tette közzé a bejegyzést, hogy sokan kérdezték a hosszú hétvégén, hogy az NNK bejelentése, amely szerint régiónként eltérő korlátozó intézkedések bevezetése lehetséges, illetve azon állítása, miszerint Budapesten és Pest megyében van a legtöbb fertőzött, jelenti-e azt, hogy Budapestre vonatkozóan újabb korlátozó intézkedéseket tervez a kormány.

Nos, sem én, sem a városvezetés egyelőre ilyen szándékról tájékoztatást nem kapott,

Közölte a Karácsony. Ugyanakkor közzétett egy térképet is a március 7-e és 14-e közötti adatokról, amelyek a 100 ezer főre eső heti új esetszámokat tartalmazzák heti bontásban. A főpolgármester felhívta a figyelmet a német Robert Koch Intézet iránymutatására, amely szerint a 100 ezer lakosra eső heti 100 fertőzött fölött egy adott régió, vagy ország nem tudja kontrollálni a járványt, ezért kell korlátozásokat bevezetni. Budapest ebből a szempontból a 400-600 közötti sávban van a legtöbb megyével együtt. Pest megye, Fejér, Győr, Nógrád a 600-800 közötti sávban és két megye, Somogy és Komárom a 800 fölötti sávban az általam ismert legutóbbi statisztikák alapján.

A helyzet tehát mindenhol nagyon rossz, vagyis egyáltalán nem megnyugtatásnak szánom a tényt, hogy az országon belül mégsem a legnépesebb Budapesten a legrosszabb.

Olvasható a bejegyzésben. Karácsony Gergely újfent kiemelte, hogy továbbra is szükség lenne tömeges tesztelésre és kontaktkutatásra, valamint tiszta és világos kommunikációra. Ezen felül a Fővárosi Önkormányzat helyet és munkaerőt is biztosítana az oltás felgyorsításához, de szívesen átvállalná a budapestiek beoltásának lebonyolítását is.