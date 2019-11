Nem ott, nem akkor és nem úgy születtek, ahogy kellett volna

A koraszülöttmentés viszonylag fiatal műfaj Magyarországon, de ma már nélkülözhetetlen ellátást jelent az egészségügyben. A legjelentősebb koraszülöttmentésben résztvevő szervezet segítségével összeszedtük, hogyan alakult a koraszülöttek mentése itthon, és hogy miben is speciális ez az ellátás.

Amíg a koraszülöttek intézményi ellátása folyamatosan fejlődött (1976-ben kezdték el országosan kialakítani a perinatológiai hálózatot, ami megteremtette a légzészavarban szenvedő új- és koraszülöttek korszerű intenzív osztályos ellátását), addig szállításuk nem volt igazán megoldott. Ebben valódi áttörést a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat (PCAM) 1989-es színre lépése jelentette. Az Országos Mentőszolgálat mentési rendszerére alapozva, de az OMSZ-tól függetlenül, külföldi gyakorlatokat is figyelembe véve kezdték meg a koraszülöttek mentését Magyarország központi régiójában.

Most minden csepp számít Tankolásával Ön is támogathatja a Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat munkáját. A koraszülöttek világnapja alkalmából a Shell minden liter üzemanyag után 1 Ft támogatást továbbít a szervezetnek. Így mindenki, aki 2019. november 18-22. között a Shellnél tankol, hozzájárul a mentőszolgálat munkájához. A befolyó összeget egy Tecotherm Neo készülékre fordítják, amely az újszülöttek oxigénhiányos állapotának hatékony kezelésére szolgál.

Az eredmények hatására a PCAM-hoz hasonló alapítványi bázisú rendszerek kezdtek el szerveződni, aminek eredményeképp ma már tíz koraszülöttmentő szolgálat tevékenykedik Magyarországon. A vidéki centrumok egy-egy mentőautóval vannak jelen, melyet az Országos Mentőszolgálat biztosít a számukra, illetve Szegeden két OMSZ-os járművel biztosítják a szolgálat működését. A Peter Cerny Alapítvány 7 saját mentőautóval – nappal 4 kivonuló szolgálattal – látja el a mentési feladatokat. A különbség oka az, hogy az éves, nagyjából 9000-es feladatszámból mintegy 4000 feladatot az alapítvány lát el, a többit pedig a kilenc másik koraszülött mentőszolgálat.

Miért van szükség külön koraszülöttmentésre?

A gyakran ezer grammnál is kisebb babák különleges ellátást igényelnek, ezért is fontos külön figyelmet fordítani nemcsak a kezelésükre, de szállításukra is:

a leggondosabb szülészeti kezelés mellett sem mindig ott születnek a kisbabák, ahol a korszerű intenzív kezelést biztosítani tudnák, így oda kell őket szállítani;

a 2000 gramm alatti koraszülöttek különösen gondos, azonnali intenzív ellátást igényelnek;

az intenzív centrumokban nincs lehetőség a géppel lélegeztetett, gyakran 800-1000 grammos koraszülöttek speciális (kardiológiai ultrahangos, szívkatéteres, computer-tomográfiás, mágneses-rezonanciás) vizsgálatának elvégzésére, így őket a vizsgálatokra szállítani kell;

az élet első pillanataiban történt legkisebb ellátási hiányosság helyrehozhatatlan és maradandó károsodásokat okoz, úgymint a látás-, halláskárosodás, a mozgásszervi fejletlenség és szellemi visszamaradása.

Egy mozgó intenzív osztály

A koraszülöttmentés jelentősen eltér a “hagyományos” felnőtt, vagy akár gyermekmentéstől: a koraszülötteknek minden más betegcsoporttól eltérő ellátást kell biztosítani.

Ez azt jelenti, hogy a mentőautó egy koraszülött mozgó intenzív osztály, amit lehetőség szerint a megszületéstől számított 1 órán belül kell biztosítani az újszülött számára

A mentőautókban nem hordágy, hanem szállító inkubátor található, ebből kifolyólag a 6 kg és/vagy 60 centiméter feletti betegeket nem is lehet ilyen mentőautókban szállítani. A koraszülöttek bőven alatta vannak ennek a súlynak/magasságnak, de nem feltétlenül csak koraszülött babák mentését végzik: sokszor beteg újszülöttet kell menteni, amihez kell még ez az inkubátor belméret az esetkocsiba.