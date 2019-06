Az Origo és a TV2 pert vesztett Márki-Zayék bábacégével szemben

Valótlanul állította az Origo, hogy nem stimmeltek a Te Szülésed Kft. adóbevallásai, ezt mondta ki a Fővárosi Törvényszék a kedden született elsőfokú döntésében. A kormányközeli újság először februárban írt cikket a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter és felesége otthonszüléseket lebonyolító cégéről, ebben azt állította, hogy a bábacég eltüntette az adóhatóság elől a bevételei felét.

Az Origo a későbbiekben többször is közölte a Te Szülésed Kft. honlapján található adatok alapján összehozott kalkulációkat, de Márki-Zay Pétert és felelését nem kérdezte meg az általuk vezetett cég bevételeiről.

A mostani elsőfokú ítélethez hasonló döntés született áprilisban a TV2 Tények című műsorában leadott riporttal kapcsolatban is. A bíróság akkor is úgy látta, az Origótól átvett információk alapján elkészített riportban valótlanul híresztelték, hogy a bábacég árbevételnek fele nem szerepelt az adóbevallásokban. A TV2-t azonban nem zavarta, hogy helyreigazításra kötelezték. Az elmarasztaló ítélet megszületése után is leadták ugyanazokat az állításokat. A Tények bemondója és az újabb riport négy nappal a bírósági döntés után megismételte a korábbi állításokat, arról viszont nem tettek említést, hogy a bíróság előtt nem tudtak az ügyben bizonyítékkal előállni.