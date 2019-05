Felszedik a tram-train 40 éves síneit Hódmezővásárhelyen, mert kiderült, hogy mégsem lesznek jók

Felszedik a korábban már lerakott, használt síneket a Hódmezővásárhelyt Szegeddel összekötő, most épülő villamosvasút vonalán – tudta meg az RTL Klub Híradója. A 70 milliárdba kerülő beruházást Lázár János felügyeli, a korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter küldött tájékoztatót a helyieknek, ebből pedig kiderült, hogy bár a határidő tartható, a korábban lefektetett síneket fel kell szedni. Az építtető Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. korábban azzal magyarázta a máshonnan elbontott, 40 éves sínek használatát, hogy az erre a mellékvonalra még jó lesz, és költségeket is spórolnak vele. Lázár János viszont most már arról írt, hogy bebizonyosodott, hogy ezek a sínek nem elég megbízhatóak ahhoz, hogy évtizedeken át járhasson megbízhatóan a tram-train.

Az RTL Klub kérdéseire sem Lázár János, sem a NIF nem válaszolt, így egyelőre nem tudni, ki hibázott és a döntés milyen költségvonzattal járt.

kiemelt kép: mti