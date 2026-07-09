Pénzügyminisztérium: nincs döntés a 14. havi nyugdíjról és az anyák szja-mentességéről

Elkészítette a leltárt a megörökölt idei költségvetésről a Pénzügyminisztérium, erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a minisztérium szerdai elemzői beszélgetésén.

Ismertette: az Orbán-kormány 3,7 százalékos deficittel tervezte a 2026-os költségvetést még 2025 nyarán, de 2026 elejére már 5 százalékra kellett módosítaniuk a hiánycélt. A választások után, az átadás-átvételkor már 6,8 százalékos hiánnyal számolt a Fidesz-kormány, ez szerepelt a pénzügyminisztériumi iratokban és az ÁKK finanszírozási tervében is, bár ezt a kormány nem kommunikálta, sőt tagadta. A tárca tételes átvilágítása után ez további hiánynövelő tételek miatt 7,2 százalékra módosult.

Ez azonban nem új hiánycél. A Pénzügyminisztérium szerint egyelőre technikai előrejelzésről van szó, amely azt mutatja, milyen pályán állna a költségvetés további intézkedések nélkül. Az új 2026-os hiánycélt a kormány augusztus végén határozza meg, ekkor nyújtaná be a 2026-os költségvetés átfogó módosítását is.

Ez különösen fontos a 2027-es kitekintésnél. A kiindulási pályában ugyanis szerepelnek olyan jóléti intézkedések, amelyek jelentős költségvetési terhet jelentenének: ilyen a 14. havi nyugdíj jövő évi, kéthetes részlete, az édesanyák adómentességének következő lépcsője, valamint az Otthon Start Program.

Az Economx kérdésére, hogy ezek az intézkedések valóban megmaradnak-e, Kármán András a következő választ adta:

Nem ott tartunk. Egy technikai feltétel melletti előrejelzésről szól ez a hiánypálya, ilyen értelemben mindennel számol, ami törvénybe van iktatva, és ami automatizmussal megy, és semmi olyannal nem számol, amiről eddig nem hoztak intézkedést

A portál szerint a kormányzati üzenet így kettős: a kiindulási számokban a törvénybe iktatott vagy automatikusan futó tételek szerepelnek, a végleges politikai és költségvetési döntésekre viszont még várni kell.

Így a 14. havi nyugdíj, az anyák szja-mentessége és az Otthon Start Program is része a technikai pályának, végleges kormánydöntésként még nem kezelhetők.