Varga Mihályék közel 30 milliárdot követelnek vissza Matolcsy Ádám barátjától

A végeredmény az, hogy a társaság saját tőkéje a 2024 végi 181 milliárd forintról 162 milliárdra, vagyis majdnem húszmilliárddal csökkent, amit amúgy az ingatlanpiac állapota nem indokolna.

A társaság alapvető vagyontárgyainak, az ingatlanoknak az értéke is tovább zuhant.

A lapban emlékeztetnek rá: már a 2024-es mérlegben is el kellett számolni egy hatalmas, közel 50 milliárdos értékvesztést Matolcsy György jegybankelnöksége terhes örökségeként.

A beszámoló azt is rögzíti, hogy az MNB-Ingatlan Kft. perben áll a jegybanki székház felújításának túlárazása, illetve hiányosságai miatt a generálkivitelezővel. Az MNB Ingatlan több mint 70 milliárdos tavalyi árbevételének a nagyobb része a székházfelújítás jegybank által fedezett költsége (amelyet csak átfolyattak a cégen), s csak mintegy tízmilliárdnyi abból a saját ingatlangazdálkodás bevétele. Ez sem volt elég azonban ahhoz, hogy a cég nyereséget termeljen, az év végére közel négymilliárd forintos mínuszt hozott össze.

Amint a beszámolóban olvasható:

A per kapcsán a társaság a módosított szerződéses ár és az alapszerződésben meghatározott szerződéses ár közötti különbözet, azaz 27 milliárd forint visszafizetését követeli.

A kivitelező az exelnök fia – a Pallas Athéné-botrány hátterében sejtett egyik főszereplő –, Matolcsy Ádám baráti körébe tartozó Somlai Bálint Raw Development Kft-je, amely a választás után egy nap alatt 51 bankszámláját szüntette meg, de a hatóságoknak sikerült zárolniuk is számláját.

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