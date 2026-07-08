Hiába a kormányváltás, sorra nyerte a megbízásokat a NER egyik tenderbajnok cége

Az április 12-i parlamenti választások óta egy régi, közbeszerzésekből jól ismert vállalat, a Fidesz-éra közismert szereplője, a Laterex Zrt. továbbra is nyer pályázatokat – hívja fel rá a figyelmet az Mfor.
A budapesti cég neve számtalan projekt kapcsán lehet ismerős. Egyebek közt ők végezhették el 2025-ben az Orbán-kormány Brüsszelben – a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben – vásárolt szép nagy saroképületének a felújítását 2,1 milliárd forintért. De tavaly például megbízták az esztergomi volt Vármegyeháza belső korszerűsítésével 28,3 milliárdért, a Balog Zoltán református püspök egyházkerületében található Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium fejlesztésével 1,7 milliárdért.
A Gerencsér család közvetett többségi tulajdonában lévő cég többször dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel is: a ZÁÉV Zrt.-vel együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos korszerűsítése.
A Dunakeszi Diáknegyedet pedig a 22. Paár Attila érdekeltségébe tartozó West Hungária Bauval hozták tető alá. Csak hogy néhány példát említsünk a Laterex óriási portfóliójából.
Három megbízást is elnyertek az új kormány alatt
- A Laterex Zrt. május 4-én újabb tendert nyert – ekkor írt alá kétéves keretszerződést az Óbudai Egyetemmel. A cég alvállalkozóknak két saját leányvállalatát, a Lat-Gép Kft.-t, illetve a Lat-Elektro Kft.-t alkalmazza. A felsőoktatási intézmény építési kivitelezési feladatokra írt ki pályázatot, melyre tíz cég ajánlatából választották ki a Gerencsér család közvetett többségi tulajdonában lévő Laterexet az 1 milliárd forintos megbízásra.
- A Biatorbágyi Református Általános Iskola megépítésére a Balog Zoltán nevével fémjelzett Dunamelléki Református Egyházkerület választotta ki a céget, és május 6-án írták alá a szerződést (bár a nyertest már március elején kiválasztották). A pályázat gerincét jelentő első és második építkezési ütemet a legjobb ajánlatot adó Laterex nyerte el (3,88 milliárd és 1,22 milliárd forint), míg a harmadik ütemet a Magyar Építő Zrt. (439 millió), a negyediket pedig az EB Hungary Invest Kft. (807,4 millió) kapta meg.
- A Kőszegi Tanuszoda bontására és újjáépítésére kiírt közbeszerzésre kiírt tenderre május 4-én írták alá a szerződést, melyben a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. vezetése alatt alvállalkozóként vesz részt a cég. Ők végzik a bontást 33,4 millió forintért, a tervezést pedig 1,2 milliárd forintért.