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Gazdaság

Hiába a kormányváltás, sorra nyerte a megbízásokat a NER egyik tenderbajnok cége

Getty Images
24.hu
2026. 07. 08. 11:57
Getty Images

Az április 12-i parlamenti választások óta egy régi, közbeszerzésekből jól ismert vállalat, a Fidesz-éra közismert szereplője, a Laterex Zrt. továbbra is nyer pályázatokat – hívja fel rá a figyelmet az Mfor.

A budapesti cég neve számtalan projekt kapcsán lehet ismerős. Egyebek közt ők végezhették el 2025-ben az Orbán-kormány Brüsszelben – a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben – vásárolt szép nagy saroképületének a felújítását 2,1 milliárd forintért. De tavaly például megbízták az esztergomi volt Vármegyeháza belső korszerűsítésével 28,3 milliárdért, a Balog Zoltán református püspök egyházkerületében található Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium fejlesztésével 1,7 milliárdért.

A Gerencsér család közvetett többségi tulajdonában lévő  cég többször dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel is: a ZÁÉV Zrt.-vel együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos korszerűsítése.

A Dunakeszi Diáknegyedet pedig a 22. Paár Attila érdekeltségébe tartozó West Hungária Bauval hozták tető alá. Csak hogy néhány példát említsünk a Laterex óriási portfóliójából.

Három megbízást is elnyertek az új kormány alatt

  • A Laterex Zrt. május 4-én újabb tendert nyert – ekkor írt alá kétéves keretszerződést az Óbudai Egyetemmel. A cég alvállalkozóknak két saját leányvállalatát, a Lat-Gép Kft.-t, illetve a Lat-Elektro Kft.-t alkalmazza. A felsőoktatási intézmény építési kivitelezési feladatokra írt ki pályázatot, melyre tíz cég ajánlatából választották ki a Gerencsér család közvetett többségi tulajdonában lévő Laterexet az 1 milliárd forintos megbízásra.
  • A Biatorbágyi Református Általános Iskola megépítésére a Balog Zoltán nevével fémjelzett Dunamelléki Református Egyházkerület választotta ki a céget, és május 6-án írták alá a szerződést (bár a nyertest már március elején kiválasztották). A pályázat gerincét jelentő első és második építkezési ütemet a legjobb ajánlatot adó Laterex nyerte el (3,88 milliárd és 1,22 milliárd forint), míg a harmadik ütemet a Magyar Építő Zrt. (439 millió), a negyediket pedig az EB Hungary Invest Kft. (807,4 millió) kapta meg.
  • A Kőszegi Tanuszoda bontására és újjáépítésére kiírt közbeszerzésre kiírt tenderre május 4-én írták alá a szerződést, melyben a VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft. vezetése alatt alvállalkozóként vesz részt a cég. Ők végzik a bontást 33,4 millió forintért, a tervezést pedig 1,2 milliárd forintért.
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