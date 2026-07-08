Hiába a kormányváltás, sorra nyerte a megbízásokat a NER egyik tenderbajnok cége

Az április 12-i parlamenti választások óta egy régi, közbeszerzésekből jól ismert vállalat, a Fidesz-éra közismert szereplője, a Laterex Zrt. továbbra is nyer pályázatokat – hívja fel rá a figyelmet az Mfor.

A budapesti cég neve számtalan projekt kapcsán lehet ismerős. Egyebek közt ők végezhették el 2025-ben az Orbán-kormány Brüsszelben – a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben – vásárolt szép nagy saroképületének a felújítását 2,1 milliárd forintért. De tavaly például megbízták az esztergomi volt Vármegyeháza belső korszerűsítésével 28,3 milliárdért, a Balog Zoltán református püspök egyházkerületében található Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium fejlesztésével 1,7 milliárdért.

A Gerencsér család közvetett többségi tulajdonában lévő cég többször dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel is: a ZÁÉV Zrt.-vel együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos korszerűsítése.

A Dunakeszi Diáknegyedet pedig a 22. Paár Attila érdekeltségébe tartozó West Hungária Bauval hozták tető alá. Csak hogy néhány példát említsünk a Laterex óriási portfóliójából.

Három megbízást is elnyertek az új kormány alatt