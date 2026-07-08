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Gazdaság

A busz alá lökte Donald Trump a forintot

Marjai János / 24.hu
24.hu
2026. 07. 08. 12:21
Marjai János / 24.hu

Újra nő a feszültség az USA és Irán közt, a tankerhajók elkezdtek visszafordulni a Hormuzi-szorosnál, és a közel-keleti konfliktus élesedésének hírére már szerda reggel gyors gyengülésnek indult a forint, az euró árfolyama 356, a dolláré 311,5 felett járt.

Délelőtt tovább gyengül a forint, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy részéről érvényét vesztette az Iránnal kötött szándéknyilatkozat a háború lezárásáról, valamint beteg embereknek hívta az iráni vezetőket. Az USA elnöke egyúttal az ankarai NATO-csúcson hangot adott annak, hogy nem kíván tárgyalni Teheránnal. A hírre a forint másfél hónapos mélypontra jutott, az euró árfolyama 357 forint felé ugrott – írja a Portfolio.

A gyengülés ezután sem állt meg, nem sokkal 12 óra után már 358,5-öt közelített a magyar deviza árfolyama.

Az amerikai és iráni katonai csapások nyomán élénk emelkedésnek indultak az olajárak is, ami szerdán csaknem egyhavi csúcsra lökte az euróövezeti államkötvények hozamait.

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