K&H Bank: a fiatalok elsöprő többsége fizetésemelésre számít

A második negyedéves eredmények alapján a fiatalok munkaerőpiaci hangulata kedvezőbb képet mutat, mint az év elején. Az aktív dolgozók körében jelentősen nőtt azok aránya, akik valamilyen béremelésre számítanak, miközben visszaesett a változatlan fizetéssel kalkulálók aránya. A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a korosztály egyre nagyobb része bízik jövedelmi helyzetének javulásában – olvasható a pénzintézet közleményében.

Különösen figyelemre méltó, hogy emelkedett az infláció feletti béremelésre számítók aránya.

Míg az év elején a dolgozó fiatalok 17 százaléka számított reálértéken is növekvő jövedelemre, addig a második negyedévben már 26 százalékuk vélekedett így, ami rekordközeli érték: a K&H ifjúsági index több mint egy évtizedes mérése során mindössze kétszer volt ennél magasabb ez az arány, utoljára több mint öt éve. Ez arra utal, hogy a fiatalok egy része kedvezőbben ítéli meg saját munkaerőpiaci lehetőségeit és jövedelmi kilátásait.

Óvatosak, de bizakodnak

Bár a dolgozó fiatalok többsége továbbra is infláció alatti fizetésemelésre számít, ez a kör is bővült az év elejéhez képest: arányuk 51 százalékról 55 százalékra emelkedett. Ennél is szembetűnőbb változás, hogy összességében jelentősen nőtt a béremelésre számítók aránya. Míg az első negyedévben a válaszadók 68 százaléka várt valamilyen mértékű fizetésemelést, addig a második negyedévben már 81 százalékuk nyilatkozott így. Ez kifejezetten kedvező eredménynek számít, még akkor is, ha a többség továbbra sem infláció feletti béremelést vár.

A válaszadóknak csupán 17 százaléka nem számít változásra, és mindössze 3 százalékuk vár jövedelemcsökkenést.

K&H ifjúsági index

A 19-29 éves fiatalok elégedettségét és jövőbeli várakozásait – többek között a lakhatással, munkával, előrelépési lehetőségekkel, oktatással, egészséggel, családdal kapcsolatban – vizsgálja a K&H ifjúsági index, amely a K&H Egészséges Társadalomért Alapítvány megrendelésére készült. A minta összetétele reprezentálja a magyarországi 19-29 éves városi lakosság összetételét nem, korcsoport, régió, településtípus, befejezett iskolai végzettség, gazdasági aktivitás alapján. A felmérésben 300 fő vett részt, a hibahatár maximuma +/- 5,7 százalék. Az adatfelvétel 2026. május 4. és 19. között történt.