Az erős forint fékezi az inflációt, a kamatcsökkentések folytatására számítanak az elemzők

A KSH adatai szerint júniusban 1,7 százalékra csökkent az éves infláció a májusi 1,8 százalékról, miközben havi alapon nem változtak az árak.

Az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint a kedvező adat hátterében elsősorban az élelmiszerárak alakulása és a forint erősödése áll. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint immár három hónapja csökkennek a tartós fogyasztási cikkek árai is, ami szintén az árfolyam erősödésének hatását tükrözi. Az Erste Bank és a GFÜ szakértői ugyancsak a forintot és az élelmiszer-árrésstop fenntartását nevezték meg a dezinfláció legfontosabb tényezői között.

A szolgáltatások továbbra is drágulnak

Miközben az áruk esetében mérséklődik az inflációs nyomás, a szolgáltatások ára továbbra is gyorsabban emelkedik.

A szakértők szerint ennek fő oka a magas bérköltség, amely a munkaigényes ágazatokban jelentős költségtényező. Emellett több szolgáltatási szektorban – például a telekommunikációban és a pénzügyi szolgáltatásoknál – a nyáron és ősszel újabb átárazások várhatók.

Az év második felében emelhetik áraikat a taxiszolgáltatók és a szerencsejáték-szektor szereplői is, miközben a nyári turisztikai szezon és az autópályadíjak változása szintén növelheti az inflációt.

További kamatvágások jöhetnek

A vártnál alacsonyabb inflációs adat alapján az elemzők gyakorlatilag biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását.

Az ING szerint a júliusi és augusztusi kamatvágás szinte biztosra vehető, és akár ősszel is folytatódhat a monetáris lazítás. Az Erste, a GFÜ és a Gránit Alapkezelő szakértői szintén úgy látják, hogy a jelenlegi inflációs környezet nem jelent akadályt az alapkamat további mérséklése előtt.

Az infláció az év végéig alacsony maradhat

A szakértők többsége szerint az infláció az év végéig a jegybanki cél közelében vagy az alatt maradhat.

Az ING 2,1 százalékos, a Gránit Alapkezelő nagyjából 2 százalékos, míg az Erste 2,4 százalék alatti éves átlagos inflációval számol. A bizonytalanságot elsősorban az jelenti, hogy mikor és milyen formában vezetik ki az árrésstopot, illetve milyen mértékben érvényesítik a vállalatok az elhalasztott áremeléseket.

A kereskedők szerint kivezethető az árrésstop

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a boltokban az élelmiszerárak jelenleg alacsonyabbak, mint egy évvel korábban.

A szervezet úgy látja, hogy az erős forint és a kedvező nemzetközi piaci folyamatok még az emelkedő energia- és szállítási költségek, valamint az aszály ellenére is támogatják az árak mérséklődését. Az OKSZ szerint a jelenlegi környezet megfelelő lehetőséget teremt a kormánynak arra, hogy fokozatosan kivezesse az árrésstop intézményét.