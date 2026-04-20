4 és fél milliárd forintot küldött a Vajdaságba az Orbán-kormány a választások előtt

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. február 19. és március 26. között összesen 4,6 milliárd forintot, azaz valamivel több mint 12 millió eurót juttatott vajdasági magyar szervezeteknek – írja a Szabad Magyar Szó. A lap szerint a kifizetések időzítése arra utal, hogy a hamarosan leköszönő Fidesz–KDNP-kormány a határon túli intézményrendszer pénzügyi megerősítésére törekedett az április 12-i választások előtt.

A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) hét különböző jogcímen összesen 721,5 millió forint támogatást kapott napközis, beiskolázási, szórvány- és ösztöndíjprogramokra, valamint működési költségekre. Ez az összeg azonban csak a harmadik legnagyobb tétel volt:

a legtöbb pénz, 900 millió forint a Topolyai Sport Club labdarúgóklubhoz került, míg a második helyen a Pannónia Alapítvány végzett 854 millió forinttal.

Az alapítvány a Pannon Rádiót és Televíziót, valamint a Szabadkai Magyar Rádiót működteti.

Jelentős támogatásban részesült még az Európa Kollégium (350 millió forint), a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény (300 millió forint), illetve a Magyar Szó Lapkiadó Kft. (200 millió forint). A levélszavazási csomagok kézbesítését végző CMH 195 millió forintot kapott. A kedvezményezettek közös jellemzője, hogy többségük szoros, intézményes kapcsolatot ápol a Fidesz-közeli Vajdasági Magyar Szövetséggel.

Jelentős támogatás jutott az újságoknak is

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a választások előtti külön döntések alapján az Orbán-kormány a BGA-n keresztül mintegy 3 millió euróval támogatta a vajdasági magyar sajtót. A médiatámogatásokat ezúttal egy összegben utalták, így a vajdasági magyar sajtó működése a 2026-os évre lényegében biztosítottá vált. A legnagyobb összeget, 854 millió forintot (2,34 millió eurót) akkor is a Pannónia Alapítvány kapta. A Magyar Szó Lapkiadó Kft. 200 millió, a Hét Nap hetilap pedig 40 millió forint magyarországi támogatásban részesült.

A márciusi döntések kitértek a Pásztor István Alapítvány támogatására is: az alapítvány 140 millió forintot kapott a BGA-tól jótékony célokra. A szervezetet Pásztor István fiai, Pásztor Bálint és Pásztor Ábel, valamint a VMSZ hozta létre, ügyvezetője pedig a Magyar Nemzeti Tanács hivatalának vezetője.

A helyzet ugyanakkor a jövőben megváltozhat: egyrészt amiatt, hogy a választásokon elsöprő győzelmet aratott a Tisza Párt, másrészt pedig azért, mert a napokban megalakult a VMSZ ellenzéke, a Vajdasági Magyar Szövetség.