Nem árt sietni, ha a 150 ezer forintos adó-visszatérítésre pályázik

Az egészségpénztárak taglétszámának dinamikus növekedéséből is látszik, hogy egyre többen tudnak arról, hogy az egészségpénztáron keresztül akár évi 150 ezer forint adó-visszatérítést is kaphatnak. Az összegből az egészségpénztár semmilyen költséget nem von le, szja- és szocho-mentesen felhasználható a pénztári számláról – olvasható a pénzügyi összehasonlító portál közleményében.

Az adó-visszatérítés a pénztári befizetés 20 százaléka, legfeljebb 150 ezer forint, amit minden évben visszaigényelhetünk a befizetett adónkból. Év végének közeledtével érdemes átgondolni, tudunk-e befizetni a pénztárba, így maximalizálva az adóvisszatérítés mértékét.

A pénztárak segítenek is a takarékoskodásban, ilyenkor számos akciót kínálnak azoknak, akik nagyobb összeggel gyarapítanák a pénztári megtakarításukat.

Év végi pénztári befizetések

Ahhoz, hogy minél több adó-visszatérítés üthesse a markunkat, érdemes még év vége előtt növelni a befizetéseinket. Az adókedvezmény nem csak a rendszeres tagdíjak, hanem az eseti befizetések után is jár.

Év végén a pénztárak is igyekeznek felhívni a tagjaik figyelmét, hogy ha még nem érték el az éves keretet, akkor most lépjenek. Annál is inkább, mert a pénztárak rendszerei a megnövekedett befizetések miatt év végén leterheltebbek, így arra kérik a tagokat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a befizetést. Év végén érdemes néhány nap biztonsági tartalékot hagyni arra, hogy a pénztári számlánkon időben jóvá íródhasson a befizetett összeg.

Ahhoz, hogy az adó-visszatérítés zökkenőmentesen menjen, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) két kisokost is összeállított a tudnivalókról:

az adó-visszatérítéshez szükséges tennivalók itt érhetők el az ÖPOSZ honlapján,

azok pedig, akik az elmúlt években elmulasztották, hogy az szja-bevallásukban rendelkezzenek a visszatérítésről, itt találhatnak hasznos információkat.

Nem egészségpénztári tag? Még nincs késő belépni

Ha valaki most döntene úgy, hogy nem akar lemaradni az adókedvezményről, még nincs elkésve. Az éves tagdíjat, illetve azt az összeget, amit az egészségpénztárra szeretnénk szánni, akár egy összegben is befizethetjük. Ha pedig a pénz még ebben az évben a számlánkra kerül, akkor az adóbevallásunkban azonnal kérhetjük a visszatérítést – hívja fel rá a figyelmet Simondán Eszter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A belépés ma már egy alig félórás művelet, amelyet több egészségpénztárnál online is intézhetünk. Az online belépést biztosító pénztárak sorát immár az Allianz Egészségpénztár és az MBH Gondoskodás Egészségpénztár is erősíti.