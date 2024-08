A boltban jóval nagyobbnak érezhetjük a drágulást, mint amit hivatalosan kimutattak

Az Azénpénzem.hu kigyűjtötte, hogy közel 50 cikk ára száguldott júliusra minden eddigi maximumára. Tavaly novemberben rekord összegbe került például a temetés, a jogsi, a fodrász. Mostanra kiderült, mindennél van még feljebb. A temetés a legfrissebb adatok szerint az idén júliusra az akkorit 32 ezer forinttal haladta meg. A hajvágás ára is az egekbe nőtt, a tavaly novemberi rekordot 500 forinttal felülmúlva. A jogsi megszerzése mintegy 10 ezer forinttal került már többe.

A marhahús sohasem került ennyire sokba, mint idén júliusban. A mostani ár a 2020. márciusi több mint duplája, a hivatalos statisztika szerint kilónként 4710 forint lett. Csúcsra ért a csirkemell filé, az UHT tej, a kakaópor, vagy a gomba egységnyi ára is. A napi menüért és az iskolai ebédért sem kellett soha ennyit kiadni. Ahogy vendéglátóhelyen is minden eddiginél többet kellett fizetni egy kávéért. Persze közben az őrölt kávé ára is a maximumára száguldott.

A portál által összeállított, alapvető élelmiszerekből álló árkosár alapján pedig a hivatalos élelmiszerinflációval (2,7 százalék) szemben a 12 tételből (csirkemellfilé, sertéscomb, csemegeszalonna, rizs, margarin, UHT-tej, finomliszt, kristálycukor, uborka, narancslé, fűszerpaprika, őrölt kávé)álló vásárlás a hivatalos statisztika alapján 17 százalékkal kerülhetett többe idén júliusban, mint tavaly).

Ez alapján írták, hogy: