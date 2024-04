Németh Nóra, a PregHello megálmodója: „Nincs cukiskodás, csak a hiteles információ”

Az egész egy A4-es lappal kezdődött. Németh Nóra erre írta fel rózsaszín és lila filccel azokat az ötleteket, amelyekről úgy gondolta, mindenképpen benne kell lenniük az általa megálmodott mobilapplikációban. Várandós volt, amikor céges vacsorákon ülve azon kapta magát, hogy kikéredzkedve a mosdóba, hosszú percekig guglizta a mobilján, az étlapon szereplő ételek között melyik az, amelyet megehet, és mik azok, amik a kismamáknak nem ajánlottak, sőt egyenesen tiltottak. Nem lett sokkal okosabb, mert a válaszok gyakran nem voltak egyértelműek. Innen jött az ötlet, hogy kellene egy olyan applikáció, amiben minden válasz ott van: pőrén, szárazon, egyértelműen.

Megszületett Nóra kisfia, és már bölcsis volt, amikor 2019-ben fejleszteni kezdte az applikációt otthon, a konyhaasztalon. Pont, mint egy várandósság: kilenc hónap múlva megszületett a PregHello, aminek első verziója 2020 tavaszán vált letölthetővé. Nóra célja az volt, hogy az alkalmazás megkönnyítse a kismamák mindennapi életét és segítse a felkészülést a baba érkezésére. Felhasználói hétről hétre követhessék várandósságukat és közérthető módon hasznos információkat kapjanak a szükséges vizsgálatokról, előkészületekről.

Az étkezés egy kardinális téma a várandós kismamák számára, mondja Nóra, aki már szakértőnek számít a témában: nem azért fontos, mit eszik és mit nem a kismama, mert rosszul lehet tőle, hanem azért, mert a babának lehet ártalmas az adott étel. A fogyasztható és nem ajánlott ételek listáján (ez került fel arra a bizonyos A4-es lapra elsőként) kívül persze sokkal többet tud a PregHello. Nórának nem kellett sokat gondolkodnia azon, milyen információkra van szüksége a várandós nőknek. Az ominózus A4-es lapon szerepelt még a tudástár, hogy a szülők hétről hétre megtudhassák, mi történik a babával az anya hasában, de Nóra azt is fontosnak tartotta, hogy legyen információ arról, mi történik a kismama testével és lelkével a kilenc hónap alatt.

Ami igazán egyedivé teszi az ötletet, az az,

hogy az applikációt a magyarországi viszonyokra fejlesztették. A szülés biológiai folyamata persze mindenhol ugyanaz, de a várandós gondozás menete és a kórházi rendszer országonként változik, ahogy a családtámogatási rendszer is. Hány pecsét kell a várandós gondozáshoz szükséges kiskönyvbe? – ez is megtalálható az applikációban (a válasz: négy).

„Nemcsak a szülők, hanem az egészségügyben dolgozók számára is komoly segítséget jelent az alkalmazás, mert használatával a kismamák sokkal felkészültebben érkeznek a különböző orvosi vagy védőnői konzultációra, tudják, mire számíthatnak, csökken a bizonytalanságuk és célzottan tudnak kérdezni “– mondja Nóra.

Fontos volt tehát, hogy a várandóssággal és szüléssel kapcsolatos országspecifikus információk is szerepeljenek az alkalmazásban, és az is, hogy mik a várandósság alatt és után elintézendő feladatok, kipipálandó teendők. Van olyan része az appnak, amelyben

a családtámogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványokat lehet letölteni, ráadásul minden le van írva és rendszerezve úgy, hogy bárki megértse.

A PregHello tartalmait szakértőcsapat állítja össze. Nőgyógyászok, szülészek, laktációs tanácsadó, pszichológusok, védőnők, gyógytornász, gyógyszerész, bába, diabetológus, proktológus, de még ügyvéd is segít abban, hogy az app tartalmai kifogástalanok legyenek.

„Szigorúan tényszerű, száraz információk. Nincs cukiskodás, csak a hiteles információ. Nem magazin akarunk lenni” – mondja Nóra. A tényszerűsége és az átláthatósága is lehet a magyarázata annak, hogy a PregHello több ezer nagyon pozitív értékelést kapott. Néhány kint is van az iroda falán. Nóra azt mondja, ez motiválja őket, hogy valami olyat alkossanak, ami sokak számára jó. „Ez számunkra nagyon ösztönző, hogy minden nap valami jót csináljunk” – mondja Nóra.

Az applikáción belül a legnépszerűbb a hivatalos teendők és a családtámogatások, és persze a vizsgálatok: mikor, hogyan, hova kell menni.

Nemcsak értékeléseket, hanem hasznos visszajelzéseket is kapnak. Védőnők javasolták például azt, hogy az alkalmazásban legyen olyan naptár, aminek segítségével pontosan nyomon lehet követni, hányadik hétnél tart a terhesség, és van szintén a védőnők által javasolt magzatmozgás számláló is.

Jön a második app és a külföldi terjeszkedés

A PegHello fejlesztése folyamatos a visszajelzéseknek köszönhetően is. Nemcsak védőnők adtak hozzá az app fejlődéséhez, hanem apukák is, akik külön kérték Nórától, számukra is legyenek hasznos része az appnak. Így most már arról olvashatnak a mobiljukon, min mennek át a kismamák a várandósság alatt, hogyan tud támogatóbb és együttérzőbb lenni a leendő apa, de számos hasznos technikai témakör is bekerült számukra, a kórházválasztástól kezdve a kórházi táska összetevőinek összeállításáig.

2019-ben Nóra még saját konyhaasztalán skiccelte fel a PregHello alapját, aztán közösségi irodában kezdték a fejlesztést, nem sokkal később pedig már saját irodában, egy négyfős fejlesztői csapattal és egy kollégával egyengeti tovább az applikáció útját. Nem is akárhogyan: elindult a PregHello testvére, a BabyHello is, ami a 0-tól 2 éves korú gyerekek szüleit segíti hasonló koncepcióval, mint az első app. Az új alkalmazás célja, hogy a szülés utáni időszakban is hasznos információhoz jussanak a családok.

Nóráék azonban nem állnak meg itt, mert az ötlettel Németországot akarják meghódítani, sőt már más európai országokat is kiszemeltek. Pedig nem lehet azt mondani, hogy kevés a kismamáknak vagy kezdő szülőknek szóló mobilalkalmazás, Nóra mégis azt mondja, a hiteles információkra továbbra is igényt tartanak a felhasználók.

„Nem a versenypiac a fontos, lehet bármennyi applikáció bármilyen tematikában. Nem azért lesz jó valami, mert az a dolog az egyetlen, ami a piacon van. Sokszor az számít, hogy egy picivel jobb, szebb valami, érthetőbb, emberközelibb, és ettől válik sikeressé” – vallja Nóra, aki azt mondja, Németországban nagyon sok PregHellóhoz hasonló alkalmazás van, viszont az ottani viszonyokat tükröző kalauznincs. Nóra több évet élt és dolgozott Németországban, így az ottani kapcsolatait is mozgósította, hogy a PregHello a német piacon is utat törhessen magának.

A villamoson vitte haza az óriási díjat

Nóra filozófiája az, hogy egy vállalkozás akkor lehet sikeres, ha olyan emberek állnak össze, akik között működik a kémia és megvan a bizalom. „Szerencsés vagyok, mert mindenki, akivel dolgozom, jószívű, így könnyű dolgom van” – mondja a vállalkozó édesanya. A csapatmunka kifizetődő, és ezt nemcsak a több százezer felhasználó bizonyítja, hanem az a számos elismerés is, amelyet bezsebeltek. A Google európai #WeArePlay kampányába a PregHello képviselte Magyarországot. Nóra még mindig libabőrös, amikor az amszterdami eseményről mesél. Egy kiadványban is szerepeltek, amelyben a PregHello – az applikációk közül egyedüliként – duplaoldalas bemutatást kapott.

Nóra tavaly díjazott lett a női vállalkozók támogatásáért létrehozott Visa She’s Next programban is. „Nemcsak szakmai fejlődést nyertem, hanem egy barátságot is” – foglalja össze, mit kapott a programtól, amelynek számára leghasznosabb eleme az volt, hogy Sárospataki Albert személyében egy időre mellé társult egy mentor, aki Nóra bevallása szerint átformálta a gondolkodásmódját és a sarkára állította, így a vállalkozás az új applikációval és a külföldi terjeszkedéssel szintet tudott lépni. Azt mondja, a programnak köszönhetően átformálódott a gondolkodásmódja. Nóra rendszeresen találkozik a mentorával, és minden találkozás után úgy érzi, hogy tele van energiával és új ötletekkel. Nóra példája is mutatja, mennyire fontos, ha egy külső szakértő segít be a vállalkozásba. “Jól kérdez és rávilágít olyan problémákra, témákra, lehetőségekre, amikre ezelőtt nem is gondoltam” – meséli Nóra a mentorálás pozitív tapasztalatait.

Nóra egyébként annyira örült, hogy a díjazottak között van, hogy az óriási bankkártyát imitáló díjjal a kezében büszkén villamosozott haza. A díj csak egyvalakinek tetszett jobban: a PregHellót ihlető kisfiának.