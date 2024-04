Kilőtt az olaj ára, riadót fújtak a tőzsdéken

A Brent-típusú nyersolaj hordónkénti ára pénteken 90 dollár fölé emelkedett, miután csütörtökön 0,8 százalékos csökkenéssel zárt – írta az EconomX. A West Texas Intermediate is 86 dollár felett szárnyal. Ez most gyorsan eltörölte az előző időszak veszteségeit, amelyeket a tartós amerikai inflációval kapcsolatos aggodalmak uraltak.

Megjegyzik, a figyelem középpontjába persze most nem is annyira az amerikai gazdasággal kapcsolatos spekulációk állnak, hanem az amúgy is riasztó közel-keleti helyzet. Amerikai hírszerzők úgy vélik, hogy a damaszkuszi konzulátus elleni múlt heti izraeli támadás nem marad megválaszolatlanul, és Irán kemény válaszcsapásra készül Izrael ellen. A Wall Street Journal csütörtök este például arról írt, hogy a zsidó államot 48 órán belül megtámadhatják.

A lap szerint a túlfűtött háborús légkörben nem véletlenül ugrott meg az olaj ára. A növekvő geopolitikai fenyegetések, köztük az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni orosz támadások már eleve fokozták a befektetői hangulatot. Az elmúlt napokban tehát már eleve a vételi opciók erősödtek, nagyon sokan ráhajtottak a várható profitra. Közben a Hamász elleni gázai katonai hadjárat már a hetedik hónapjába lépett, ami magával hozta az állandó feszültséget is a Vörös-tengeren. Az Iránnal szövetséges hútik támadásai eleve arra kényszerítik a hatalmas tankereket, hogy a Szuezi-csatorna helyett Afrikát megkerülve szállítsák a portékát – jelentősen megnövelve ezzel az időt, és a költségeket.

A Portfolio kicsit későbbi cikkében hordónkénti 93,1 dolláros árfolyamról ír, ami korábban fontos ellenállásnak bizonyult. Szerintük ha ezt áttöri az árfolyam, akkor hamarosan 98 dollárig szaladhat.