Alaposan átszabhatja az e-kereskedelmet az előfizetések térnyerése

Néhány éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy nem megvesszük kedvenc zenekarunk albumát CD-n, vagy kedvenc filmünket DVD-n, hanem havidíjat fizetünk szolgáltatóknak azért, hogy bármikor elérjük őket. Az előfizetéssel a zenei és filmes streamingszolgáltatók feje tetejére állították az iparágat. Ehhez hasonló üzleti megoldások alakíthatják át gyökeresen a ma ismert e-kereskedelem világát.

Úgy tűnik, világszerte egyre többen arra vágynak, hogy ne ők keressék meg a nekik való termékeket, hanem a webáruházak lepjék meg őket azzal, amire vágyakoznak. Ez pedig egyre nagyobb üzlet: a The Business Research Company adatai szerint 2024-ben már globálisan 330 milliárdos lesz az előfizetéses e-kereskedelem forgalma, ami azt jelenti, hogy egyetlen év alatt 66 százalékos bővülést várnak.

Magyarországon még kevesen ismerték fel az előfizetéses e-kereskedelemben rejlő lehetőségeket. Akik piacukon az elsők között tudnak ilyen szolgáltatást bevezetni, jelentős versenyelőnyre tehetnek szert

– hívta fel a figyelmet Stampf Attila, a vásárlói élmény alapú fejlesztésekkel foglalkozó Humanize társalapítója.

Felmérések szerint a fogyasztók 59 százaléka a kényelem miatt választja az előfizetéseket. Megtakarítják a termékek válogatására szánt időt, kényelmesebb nekik, tervezhetőbb. Fontos szempont az exkluzivitás: az előfizetőknek számos márka egyedi termékeket, kedvező ajánlatokat tesz lehetővé. A specializált, szakismeretekkel rendelkező webkereskedőknél szívesebben lesznek lojális vásárlók az emberek.

Az előfizetéses e-kereskedelem a kereskedőknek is számos előnnyel járhat. Az egyik legfontosabb, hogy így kiszámíthatóbb és stabilabb lesz az árbevételük. Mivel a vásárlókkal rendszeres kapcsolatban van a cég, fizetett hirdetések helyett saját hírlevelekkel, vagy a weboldalból közvetlenül érik el ajánlataikkal a fogyasztókat. Mivel egy meglévő vásárló megtartása legalább ötször, de akár huszonötször kevesebbe kerül, mint egy új megszerzése a Harvard Business Reviewban megjelent kutatás szerint, a marketingköltségek csökkentésének egyik kulcsa is a vásárlók előfizetővé tétele lehet.

Rendszeres vásárlások esetén a logisztika is hatékonyabban szervezhető. Tervezhetőbbé válik a házhozszállítás is, a logisztikai partnerek is jobb díjakat tudnak biztosítani. Mindez jelentős költségcsökkentést tesz lehetővé, amit a kereskedők megosztanak a vásárlóikkal, így mindkét fél jól jár.

Az előfizetéses e-kereskedelmi modell hűségesebb vásárlókat, ritkább áruvisszaküldést és kiszámíthatóbb árbevételt jelent a kereskedőknek. A vásárlók elégedettségét pedig az mutatja, hogy sokszor éveken át megtartják az előfizetést.

Nem elhanyagolható az előfizetéses e-kereskedelem haszna társadalmi szinten sem, mert amellett, hogy a fogyasztóknak és a kereskedőknek kínál előnyöket, hozzájárul a fenntarthatósághoz is. A rendszeres, előre tervezett beszerzések lehetővé teszik, hogy a vállalkozások pontosabban tervezhessék a keresletet, csökkentve ezzel a felesleges termelést és a készletezést.